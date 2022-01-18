Астероид размером с "Тунгусский метеорит" летит на встречу с Землей

Рандеву назначили на июль 2023 года

Новый астероид, потенциально угрожающий Земле столкновением, обнаружили сотрудники астрономической обсерватории Маунт-Леммон в американском штате Аризона. Небесное тело получило название 2022 AE1.

Астероид имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных тел, отмечается на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей Лаборатории реактивного движения НАСА. По расчетам ученых, потенциальное столкновение возможно 4 июля 2023 года. Вероятность катаклизма ученые оценивают как один к 1700.

По размеру 2022 AE1 сравним с "Тунгусским метеоритом", как его представляют исследователи — около 70 метров. Скорость движения — 19,83 километра в секунду, визуальная величина блеска - на пределе возможности наблюдения для крупных телескопов, передает РИА Новости.

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