Михаил Делягин: "Зеленский проиграл Порошенко на поле политической клоунады"

Зеленский оказался скучным клоуном, считает российский депутат

Печерский районный суд Киева после 6 часов рассмотрения дела Порошенко и почти 4 часов обсуждений в совещательной комнате так и не смог арестовать бывшего президента Украины. Накануне вечером стало известно о том, что решение должны вынести 19 января.

Петр Порошенко проходит по делу о государственной измене и содействии терроризму. В понедельник утром он прилетел на родину из Польши. И возвращение это получилось довольно громким. Порошенко прямо в аэропорту обрушился с критикой на действующую власть.

О ситуации вокруг Петра Порошенко в эфире программы "События. 25-й час" порассуждал научный руководитель Института проблем глобализации, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Ну зачем арестовывать Порошенко? Он же приехал власть брать. Я думаю, что кто-то ему объяснил, что действительно страшные русские сейчас вторгнуться на Украину. Понятно, что из Зеленского главнокомандующий никакой, он быстро слиняет. И Порошенко обеспечит мечту украинского народа о воссоединении с русскими братьями. Это же политическое мастерство – когда вы говорите одно, делаете противоположное, и все довольны.

Зеленский оказался очень скучным, однообразным клоуном. Порошенко был разнообразным. Он то пустыми паспортами трясет, то с томосом приедет, то какую-то дверцу автобуса покажет. Зеленский проиграл Порошенко на своем поле политической клоунады. Появились шансы, надо их использовать", - заявил Делягин.

Полную версию комментария эксперта смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram