"Выпивку приносите с собой": Джонсон поплатился за вечеринку во время локдауна

Британцы пишут гневные письма в газеты и самому премьеру

Танцем разогнать тоску, световым мечом скорбь победить. Борис Джонсон дает показания представителю Службы высших чиновников Великобритании о том, зачем в разгар локдауна он устраивал вечеринки в правительственной резиденции. А пока идет допрос, в Сеть выложили горячий танец премьера (см. видео).

Дама с мечом джедая и бесстрашный Борис. Зрелище, достойное большого экрана. Было бы забавно, но стало известно, что весельчак Джонсон устраивал вечеринки в своей резиденции на Даунинг-стрит в дни национального траура в апреле 2021 года, прямо перед похоронами принца Филиппа, супруга Елизаветы II. Тогда по всей стране были приспущены национальные флаги. Масла в огонь подлила газета The Telegraph, отметившая, что мероприятия в резиденции премьера сопровождались "чрезмерным употреблением алкоголя", а сотрудники офиса бегали за добавкой в ближайший супермаркет.

"Очень прискорбно, что это произошло во время общенационального траура. Даунинг-стрит, 10 извинилась перед дворцом за это", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Соединённого Королевства.

Перед жестким локдауном все равны, или некоторым все-таки можно повеселиться? Джонсон на прошлой неделе устроил сеанс покаяния в парламенте.

- Господин спикер, я хочу извиниться.

Версия Джонсона: "Когда я пошёл в сад на Даунинг-стрит после шести вечера 20 мая, чтобы поблагодарить сотрудников и через 25 минут вернуться в свой кабинет и продолжить работу, я по умолчанию предполагал, что это было рабочее мероприятие".

Телекомпания ITV раскопала SMS – это сообщение отправлял личный секретарь Джонсона приглашенным на "рабочее" мероприятие: "Выпивку приносите с собой".

В парламенте вопрос о судьбе премьер-министра поставили ребром: поступит он как приличный человек и подаст в отставку? Рядовые британцы пишут гневные письма в газеты и самому премьеру. Выходят на демонстрации.

Для Бориса Джонсона танцы окончены? Вопрос, какие выводы сделает после допроса премьера Сьюзан Грей - второй постоянный секретарь аппарата правительства, которая ведет расследование.

Глядя на этого искреннего человека, который вводит жесткий локдаун, веселится во время национального траура, потом публично кается, граждане Соединенного Королевства начинают подозревать, что в действительности все не так, как на самом деле.

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