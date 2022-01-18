Сдача квартиры в аренду в России перестает быть рентабельной

Новостройки дорожают
Зарабатывать на сдаче квартиры в аренду становится невыгодно. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные аналитиков.
Так, доходность "однушки" снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее. При этом, если окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут даже превысить 20 лет.
"Средний чек предложения "однушки" в городах-миллионниках на вторичном рынке за год увеличился на 26,22%, а ставка аренды лишь на 20,03%", - пишет издание.
Быстрее всего удастся окупить квартиру в Челябинске. Там за счет аренды можно вернуть стоимость недвижимости почти за 12,5 года.
Отметим, что новостройки в России подорожали на треть за год. Квадратный метр в Москве в среднем стоит 310,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 197,4 тысячи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram