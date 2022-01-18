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В России за год снизилось число преступлений

15:36
  • вторник
  • 18 января 2022

Оперативная обстановка в стране остается стабильной

В 2021 году в России снизилось число зарегистрированных преступлений, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.
Путин призвал совершенствовать борьбу с преступностью

"Снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом составило 1,9%", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативная обстановка в стране остается контролируемой и стабильной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице благодаря работе городской прокуратуры вдвое уменьшилось количество убийств, в восемь раз сократилось число грабежей, в 14 раз стало меньше квартирных краж. Как подчеркнул градоначальник, это огромная работа всей правоохранительной системы.

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