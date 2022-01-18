Берлин пригрозил России санкциями по "Северному потоку — 2"

Глава МИД Германии посетила Москву

Попытки использовать энергетику в качестве оружия будут иметь последствия, в том числе для российского трубопровода "Северный поток — 2". С таким заявлением во вторник, 18 января, выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находясь с визитом в Москве.

Германский политик напомнила, что в Берлине "снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях" свою позицию в отношении энергетики. По ее словам, попытки использовать ее как оружие приведут к соответствующим последствияя, в том числе и в связи с российским газопроводом.

Бербок заявила, что "Северный поток — 2", как и другие энергетические инфраструктурные проекты, подпадает под действие европейского законодательства в данной сфере. С учетом его "буквы и духа" сертификация трубопровода в Германии была приостановлена, цитирует министра РИА Новости.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом, и предостерегла от попыток решить конфликт вокруг Украины с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения.

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