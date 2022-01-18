ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Берлин пригрозил России санкциями по "Северному потоку — 2"

15:58
  • вторник
  • 18 января 2022

Глава МИД Германии посетила Москву

Попытки использовать энергетику в качестве оружия будут иметь последствия, в том числе для российского трубопровода "Северный поток — 2". С таким заявлением во вторник, 18 января, выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находясь с визитом в Москве.
Власти Германии потребовали не втягивать "Северный поток — 2" в конфликт вокруг Украины

Германский политик напомнила, что в Берлине "снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях" свою позицию в отношении энергетики. По ее словам, попытки использовать ее как оружие приведут к соответствующим последствияя, в том числе и в связи с российским газопроводом.

Бербок заявила, что "Северный поток — 2", как и другие энергетические инфраструктурные проекты, подпадает под действие европейского законодательства в данной сфере. С учетом его "буквы и духа" сертификация трубопровода в Германии была приостановлена, цитирует министра РИА Новости.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом, и предостерегла от попыток решить конфликт вокруг Украины с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство газопровода
Строительство газопровода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.