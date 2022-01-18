Собянин назвал условие введения дополнительных ограничений по COVID-19

Пока ситуация этого не требует, отметил градоначальник

Дополнительные ограничительные меры в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции пока не планируются. Об этом во вторник, 18 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, градоначальник отметил, что планировать какие-либо еще ограничения столичные власти будут в случае перегрузки медицинской системы.

Пока система справляется, можно ограничиться уже предпринятыми мерами, отметил Собянин. Он также подчеркнул необходимость соблюдать все требования Роспотребнадзора для борьбы с распространением коронавируса, сообщает АГН "Москва".

Ранее Сергей Собянин объявил, что принято решение продлить до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Наряду с этим градоначальник попросил работодателей перевести на дистанционный режим работы максимальное количество сотрудников везде, где это возможно. Также в Москве продлили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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