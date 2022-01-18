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Москва отказалась учитывать пожелания Берлина по перемещению войск

15:59
  • вторник
  • 18 января 2022

Россия не может принимать требования относительно действий на собственной территории

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил коллеге из Германии Анналене Бербок, что Москва не может принимать требования относительно перемещений военных на собственной территории. Российский министр подвел итоги переговоров на пресс-конференции в Москве.
Лавров назвал задачу российско-германских отношений

"Объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся наших вооруженных сил на нашей собственной земле", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят на Западе -  ни что иное, как мероприятия по боевой подготовке, проводимые российскими войсками на собственной территории.

Лавров подчеркнул, что Россия не стремится создавать какую-то конфликтную ситуацию. Москва не дает для этого ни единого повода – но в то же время требует, чтобы уже достигнутые договоренности скрупулезно выполнялись, передает "Интерфакс".

Бербок ранее заявила, что в Европе ожидают шагов со стороны Москвы по деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам главы МИД ФРГ, за последние недели более ста тысяч российских военнослужащих и военная техника были сосредоточены у границ "без видимой причины".

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