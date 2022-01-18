Лавров: отношения с ЕС остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя

Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД ФРГ

Отношения Москвы и Евросоюза остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и некоторых стран-членов ЕС. Об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ. Анналена Бербок приехала в Москву из Киева. Именно конфликт на Украине и пути его урегулирования стали одной из основных тем разговора на Смоленской площади.

Пресс-конференция по итогам визита новоиспеченного министра иностранных дел ФРГ в Москву начинается с задержкой. Как сообщают источники информагентств, перед тем, как выйти к журналистам, Анналена Бербок запросила гримера. Напряженность же в отношениях между Россией и Германией скрыть в любом случае не получилось. Накануне, находясь в Киеве, глава МИД ФРГ снова угрожала нашей стране серьезными санкциями в случае нападения на Украину. Про эти последствия сегодня спросили и Сергея Лаврова.

"Что касается последствий, которыми, как вы сказали, нам грозит Германия. Ну, я не могу предвидеть, какие шаги германское правительство решит предпринять в той или иной ситуации. Мы никаких поводов для того, чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даем. Мы требуем только одного, чтобы то, о чем договаривались, выполнялось скрупулезно. Это касается и Минских договоренностей, которые, повторю еще раз, саботируются киевским режимом. Это касается и общей архитектуры безопасности в Европе", - сказал Лавров.

Диалог на эту тему Германия приветствует. Те предложения, что выдвинула Москва заслуживают пристального внимания. И Берлин готов и дальше продолжать дискуссии на тему гарантий общеевропейской безопасности. Новый импульс там хотят придать и нормандскому формату, подчеркивая безальтернативность минских соглашений.

"Вчера в Киеве и сегодня здесь, в Москве, я обсуждала эти шаги. Мы взвешивали взаимные предложения, как запустить этот процесс. И очень важно, что мы добились общего понимания, что мы будем работать на базе минских соглашений и нормандского формата дальше, чтобы подготовить совместную встречу", - отметила Бербок.

Москва не против. Однако встреча ради встречи, напомнил Лавров, России не нужна. Для того, чтобы нормандский формат снова заработал, необходимы конкретные шаги со стороны Киева. То есть выполнение тех обязательств, которые Зеленский взял на себя в декабре 2019-го года в Париже. С того момента прошло уже два года. А воз, как говорится, и ныне там. Впрочем, в Москве рассчитывают, что нынешняя администрация США, даже не присоединяясь к нормандскому формату, все же сможет повлиять на киевский режим.

"Есть основания полагать, что нынешняя администрация более реалистично смотрит на ситуацию вокруг украинского урегулирования. В частности, признает необходимость решения, прежде всего, проблемы особого статуса Донбасса. Я вас уверяю, как только будет ясность в этом отношении, в отношении тех полномочий, которые в соответствии с минскими договоренностями должны получить Донецк и Луганск, другие вопросы можно будет решать гораздо легче. Потому что сейчас все упирается в очевидные, декларируемые и закрепляемые законодательно, желания киевского режима заболтать политические аспекты минских договоренностей", - заявил Лавров.

В ходе эти переговоров детально были обсуждены и проблемы запуска "Северного потока - 2". Москва напомнила, что это исключительно коммерческий проект. Был также затронут вопрос касательно работы в Германии российского телеканала RT, которую власти ФРГ фактически заблокировали.

В российском МИДе выразили надежду, что немецкие власти перестанут мешать российским журналистам работать. Иначе нам придется действовать зеркально. В целом же, Москва рассчитывает на плодотворную работу с новым правительством Германии, учитывая, насколько это важно для обеих стран.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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