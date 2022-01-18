Кабмин дополнительно выделит 20 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Какие меры принимаются?

20 миллиардов рублей дополнительно выделит правительство на борьбу с коронавирусом. Средства пойдут в том числе на закупку лекарств в регионах. Об этом во вторник заявил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве, где обсуждали новый план по борьбе с COVID-19 с учетом распространения штамма "омикрон". Также глава кабмина подчеркнул, что необходимо усилить тестирование и контроль за соблюдением санитарных мер.

Первые два случая заражения в Адыгее, три - в Марий-Эл, четыре - в Бурятии. "Омикрон" приходит в один регион за другим. На данный момент охватил практически полстраны. 40 процентов заболеваний коронавирусом в России приходится на него. Отличается повышенной заразностью. Последние 10 дней увеличивается общее количество инфицированных. И, соответственно, число госпитализаций. Правительство подготовило план противостояния.

"Самое важное – подготовить первичное звено. Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придётся самая серьёзная нагрузка. Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 миллиардов рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно, направив на это ещё 15 миллиардов рублей", - отметил премьер Михаил Мишустин.

Также выделены дополнительные деньги на экспресс-тесты и проведение секвенирования, чтобы выявлять конкретные штаммы. Премьер указал на необходимость нарастить производство тест-систем и отметил регионы, которые недостаточно обследуют население.

Недовольство премьера вызвала и работа с обращениями граждан. В частности, в Санкт-Петербурге из полутора тысяч заявок по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрены в срок. Правительство расширяет сеть колл-центров по стране. На это в регионы направлены 700 миллионов рублей. Еще минимум 300 миллионов рублей ежемесячно - на оплату труда студентов медвузов и колледжей, которых привлекают к работе на горячих линиях. И эти деньги выделяются именно на то, чтобы люди оперативно получали необходимую информацию. По поручению Михаила Мишустина Минздрав будет ежедневно контролировать время дозвона в единую службу "122" по коронавирусу.

Первой на распространение нового штамма отреагировала Москва. "Омикрон" уже доминирует в столице и области. А также в Санкт-Петербурге. И продолжает динамично распространяться. Пропорционально увеличилась и нагрузка на поликлиники мегаполиса. И сколько недель этот рост будет продолжаться, пока не может сказать никто. Но вот подготовиться к вызовам - вполне по силам.

"Большинство терапевтической службы будет переводиться в систему дежурных врачей для приема пациентов с ОРВИ и ковидом. Для того, чтобы снизить время ожидания и своевременно оказать медпомощь", - отметил Собянин.

Москва продлила до 1 апреля режим самоизоляции для пожилых людей, и дистанционный режим работы. На него должны быть переведены не менее 30 процентов сотрудников. С аналогичной просьбой председатель правительства обратился к работодателям по всей стране: там, где возможно, отправить персонал на удаленку.

Дома-интернаты будут работать в закрытом режиме. Сроки карантина для заболевших ковидом сократят с 14 до 7 дней. На период подъема заболеваемости, как и в первую волну, предполагается заочно оформлять больничные. И мобилизовать волонтеров. А, главное, продолжать кампанию по вакцинации. Сейчас уровень коллективного иммунитета в стране почти 64%.

Разработчики первой в мире прививки от коронавируса говорят: эффективность "Спутника V" против "омикрона" - около 75 процентов. А вот если ревакцинироваться "Спутником Лайт", то защита будет стопроцентной.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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