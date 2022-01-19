Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Ракам следует избегать крупных покупок, а Львам - переждать отчуждение партнера

Гороскоп на сегодня, 19 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вам лучше не обращаться сегодня к чиновникам или начальству с просьбами: отказ почти гарантирован. Сконцентрируйтесь на учебе, чтении научной литературы, расширяйте кругозор.

Тельцы

Самый сложный день предстоит работающим из дома – их будут постоянно отвлекать. Учащимся и тем, кто трудится в офисе, придется задержаться, чтобы доделать важное дело.

Близнецы

Вы будете думать о дальних поездках и о том, как их осуществить в создавшихся условиях. Возможно, вам придется что-то менять в своих долгосрочных планах.

Раки

Вам не стоит делать крупных покупок, заниматься биржевыми операциями, брать кредиты. Лучше вообще избегать темы денег, а уделить внимание пожилым родственникам.

Львы

Луну в вашем знаке атакует Сатурн, и его ледяное дыхание будет ощущаться в отношениях. Возможно отчуждение партнера: это нужно переждать, не уходя в обиды или оборону.

Девы

Отличный день для лечебного голодания, разгрузки – сегодня вам будет легко избегать соблазнов. Однако не переусердствуйте, будьте бережны к себе.

Весы

Родителям придется сегодня ограничивать своих детей. Все остальные представители этого знака будут вынуждены отказаться от чего-то приятного.

Скорпионы

Из-за вашей профессиональной деятельности дома могут начаться разговоры, споры, дискуссии. Вам нужно будет найти баланс, чтобы не было конфликта между интересами работы и семьи.

Стрельцы

В поездках по городу возникнут сложности – перекрытие движения, пробки. Утром проверьте наличие топлива в баке или денег на проезд, уточните маршрут, адрес.

Козероги

Лечения и обследования могут ощутимо ударить по кошельку, поэтому не затягивайте обращения к врачам. Сделайте паузу в будничной суете и уделите внимание здоровью.

Водолеи

Возможно, вам придется отказаться от личной выгоды в каком-то деле или от интересного приглашения. У Водолеев-мужчин могут быть конфликты с женщинами.

Рыбы

На вас могут навалиться депрессивные мысли, тревога, неуверенность. Найдите собственные источники радости и успокоения, наверняка они есть.

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