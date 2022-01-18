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В аэропорту Нур-Султана задержаны вылетавшие в Россию люди с оружием

16:34
  • вторник
  • 18 января 2022

Обнаружены свидетельства их причастности к беспорядкам в Казахстане

Граждане Казахстана, вылетавшие в Россию с оружием в багаже, задержаны в аэропорту Нур-Султана. Пограничники обнаружили в мобильных телефонах задержанных свидетельства их причастности к недавним беспорядкам в стране.

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"Задержаны два гражданина Казахстана, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию. В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники", - сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности.

Пограничники передали задержанных сотрудникам линейного отдела полиции. В мобильных телефонах подозреваемых оказались видеозаписи, подтверждающие их участие в недавних митингах и погромах в Алма-Ате, передает РИА Новости.

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