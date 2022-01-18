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Появилось видео с места ДТП с россиянами в Доминикане

16:54
  • вторник
  • 18 января 2022

Автобус с туристами разорвало на части

Двое россиян из числа пострадавших в ДТП в Доминикане получили лечение амбулаторно. Еще четверо госпитализированы. Всего в аварии туристического автобуса пострадали 15 человек, водитель погиб.

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"Четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются. Туроператор находится на связи с клиентами и оказывает необходимую поддержку гостям", - сообщили в компании-туроператоре Anex Tour  агентству РИА Новости.

Тем временем в Сети появилось первое видео с места ДТП. На кадрах видно, что туристический автобус буквально разорвало на части. Ранее сообщалось, что в числе пятнадцати пострадавших шестеро россиян, один из них – ребенок. Пострадавшие застрахованы. Вылет туристов в Россию запланирован на 19 и 20 января.

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