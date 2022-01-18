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Норвежский террорист Брейвик встретил судей нацистским салютом

17:36
  • вторник
  • 18 января 2022

Рассматривается дело о досрочном освобождении убийцы 77 человек

Андерс Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, приветствовал норвежский суд нацистским салютом. Судьи рассматривают возможность досрочного освобождения отсидевшего 10 лет террориста.
Убивший 77 человек норвежец Брейвик впервые раскаялся в содеянном

Экстремист прибыл на процесс с выбритой головой, одетый в черный костюм. Брейвик нес плакаты, на одном из которых было написано: "Остановите геноцид белой расы!", передает Reuters.

В июле 2011 года Брейвик привел в действие взрывное устройство в Осло, в результате погибли восемь человек. Затем террорист отправился в молодежный лагерь, где расстрелял 69 подростков. Суд приговорил экстремиста к высшему по норвежским законам наказанию – 21 году тюрьмы с возможностью продления срока.

Теперь же Брейвик заявил суду, что ему "промыли мозги". Он возложил вину на власти страны, которые, по его словам, не контролировали действия крайне правых организаций в интернете. По словам осужденного, ему отдавали приказы "восстановить Теретий Рейх" - а способы каждый участник движения выбирал сам.

Андерс Брейвик заявил, что после освобождения продолжит борьбу за "господство белой расы". Но пообещал судьям использовать исключительно мирные методы.

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