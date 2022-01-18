В ВОЗ назвали число вакцинированного от коронавируса населения мира

Африка тянет всех назад

Полностью привиты от коронавируса более половины населения мира. Самый проблемный регион на сегодняшний день – Африка, где вакцин не хватает, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"На данный момент, если мы посмотрим на все население мира, более половины людей получили две дозы вакцины. Но если мы посмотрим на Африку, то наш региональный офис заявляет о том, что там вакцинировано только 7% населения", - сказал Райан во время онлайн-сессии Всемирного экономического форума, посвященного справедливому распределению вакцин.

Райан подчеркнул, что без справедливого распределения вакцин остановить распространение пандемии коронавируса не получится. По словам представителя ВОЗ, столь малое количество привитого населения в африканском регионе "тянет назад" весь остальной мир, передает РИА Новости.

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