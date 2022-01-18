Собянин рассказал о готовности системы здравоохранения к возможному росту госпитализаций

Москва сохраняет "горячий резерв" свободных коронавирусных коек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении функций амбулаторного звена в связи с ростом нагрузки из-за "омикрона". По его словам, в городе данный штамм уже практически вытеснил "дельту".

"По опыту других стран мы знаем, что "омикрон" намного заразнее "дельты". Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме", - написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Сейчас число госпитализаций остается относительно небольшим. Однако если ситуация изменится к худшему, столица сохраняет "горячий резерв" свободных коронавирусных коек, отметил мэр.

"Чтобы поликлиники могли справиться с возросшей нагрузкой, мы значительно увеличили количество дежурных врачей. Они работают ежедневно, без выходных", - добавил Собянин.

Мэр также сообщил о принятых решениях в связи со штаммом "омикрон". Так, до 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Также продлен домашний режим для хронически больных граждан и горожан старше 60 лет.

"Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с "омикроном", - заявил Собянин.

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