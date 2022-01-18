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Путин и Алиев обсудили ситуацию на Украине

18:42
  • вторник
  • 18 января 2022

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны

Президенты России и Азербайджана обсудили по телефону ситуацию на Украине. Разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

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Проблема внутриукраинского урегулирования обсуждалась с учетом недавнего визита Ильхама Алиева в Киев. Отмечено, что процесс буксует из-за деструктивной линии украинского руководства, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин, в свою очередь, рассказал о контактах с США и их союзниками по российским предложениям гарантий безопасности. Что касается недавних событий в Казахстане, то стороны удовлетворены быстрой стабилизацией обстановки в стране с помощью миротворческих сил ОДКБ.

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