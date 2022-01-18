Группа боевиков заняла школу в подконтрольном Киеву селе в Донбассе

По соседству разместились более десятка бронемашин

Группа вооруженных людей заняла школу в подконтрольном Киеву селе Новогнатовка в Донбассе. Боевики, одетые в форму без опознавательных знаков, заняли также территорию соседнего лесного хозяйства, разместив там 12 бронемашин.

"От жителей населенного пункта Новогнатовка поступают жалобы на противоправные действия украинских боевиков. Из сообщений стало известно, что в начале месяца около 60-ти боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательную школу", - сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, боевики мародерствуют в покинутых домах и разрушают поселковую дорогу гусеничной техникой, передает Донецкое агентство новостей. Это уже не первый подобный случай. Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что 27 декабря 2021 года украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе.

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