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Группа боевиков заняла школу в подконтрольном Киеву селе в Донбассе

19:04
  • вторник
  • 18 января 2022

По соседству разместились более десятка бронемашин

Группа вооруженных людей заняла школу в подконтрольном Киеву селе Новогнатовка в Донбассе. Боевики, одетые в форму без опознавательных знаков, заняли также территорию соседнего лесного хозяйства, разместив там 12 бронемашин.

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"От жителей населенного пункта Новогнатовка поступают жалобы на противоправные действия украинских боевиков. Из сообщений стало известно, что в начале месяца около 60-ти боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательную школу", - сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, боевики мародерствуют в покинутых домах и разрушают поселковую дорогу гусеничной техникой, передает Донецкое агентство новостей. Это уже не первый подобный случай. Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что 27 декабря 2021 года украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе.

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