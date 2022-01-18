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Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона"

19:25
  • вторник
  • 18 января 2022

Новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ

Инфекция, вызванная штаммом "омикрон", протекает легче в сравнении со штаммом "дельта". Об этом рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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По его словам, начинать лечение "омикрона" надо с препаратов из домашней аптечки. "Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу", - сказал он.

Врач отметил, что при повышении температуры выше 38 градусов следует принять жаропонижающее. "Можно применять охлаждающие компрессы. Если температура ниже 38, то принимать жаропонижающие препараты нет необходимости", - сказал Тяжельников.

Однако категорически нельзя самостоятельно пить антибиотики, подчеркнул врач. В качестве замены могут быть использованы противовирусные препараты умифеновир и интерферон-альфа.

Андрей Тяжельников рассказал о главных симптомах "омикрона". Это слабость, утомляемость, боли в мышцах, а также головная боль и сухой кашель.

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