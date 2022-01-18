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Путин поговорил с Ортегой о вакцинах и стратегическом партнерстве

19:43
  • вторник
  • 18 января 2022

Российский лидер поздравил коллегу с переизбранием

Россия продолжит поддерживать правительство Никарагуа в его усилиях по обеспечению национального суверенитета, заявил Владимир Путин. Президент России поздравил по телефону никарагуанского лидера Даниэля Ортегу с переизбранием на высший государственный пост.

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Путин и Ортега отметили эффективное взаимодействие двух стран по борьбе с распространением коронавирусной инфекции – в том числе поставки российских вакцин т COVID-19, а также их совместное производство на территории Никарагуа. Поговорили президенты и о сотрудничестве в таких областях, как транспорт и сельское хозяйство.

Даниэль Ортега выразил искреннюю признательность российской стороне за солидарность с народом Никарагуа. Стороны подчеркнули важность тесной координации действий на международной арене в русле российско-никарагуанского стратегического партнерства, передает пресс-служба Кремля.

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