Число заболевших коронавирусом в мире за неделю возросло на 18 миллионов

Количество летальных случаев остается на прежнем уровне

Более 18 миллионов человек в мире заразились коронавирусом только за минувшую неделю. В некоторых странах наблюдается пик заболеваемости, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Омикрон-штамм продолжает охватывать планету. Число смертей на данный момент остается стабильным, но мы обеспокоены влиянием, которое омикрон оказывает на уже истощенные и перегруженные системы здравоохранения", — цитирует Гебрейесуса Twitter-аккаунт ВОЗ.

По словам главы ВОЗ, следующие несколько недель будут критически важными для здравоохранения в борьбе с пандемией. Гебрейесус отметил, что достигнутый в некоторых странах пик числа случаев COVID-19 дает надежду на то, что худший этап этой волны коронавируса уже позади.

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