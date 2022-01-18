ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заболевших коронавирусом в мире за неделю возросло на 18 миллионов

20:08
  • вторник
  • 18 января 2022

Количество летальных случаев остается на прежнем уровне

Более 18 миллионов человек в мире заразились коронавирусом только за минувшую неделю. В некоторых странах наблюдается пик заболеваемости, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
В ВОЗ назвали число вакцинированного от коронавируса населения мира

"Омикрон-штамм продолжает охватывать планету. Число смертей на данный момент остается стабильным, но мы обеспокоены влиянием, которое омикрон оказывает на уже истощенные и перегруженные системы здравоохранения", — цитирует Гебрейесуса Twitter-аккаунт ВОЗ.

По словам главы ВОЗ, следующие несколько недель будут критически важными для здравоохранения в борьбе с пандемией. Гебрейесус отметил, что достигнутый в некоторых странах пик числа случаев COVID-19 дает надежду на то, что худший этап этой волны коронавируса уже позади.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.