МИД сообщил о подготовке встречи Лаврова и Блинкена

Переговоры пройдут в европейской стране

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пройдет в одной из европейских стран. В Москве и Вашингтоне идет активная подготовка к переговорам, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Дипломат ответила на вопрос, скоро ли состоится ли встреча Лаврова и Блинкена в Европе. По словам Захаровой, сейчас прорабатываются детали. Переговоры анонсируют, как только будет получено подтверждение.

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