США поставят Украине новую партию военной помощи

Об этом сообщили в Госдепе

В прошлом году Вашингтон поставил Киеву больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Об этом сообщила во вторник представитель Госдепа, отметив, что поставки продолжатся в будущем.

"В ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит России вторгнуться в Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами", - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров иронично прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что у Вашингтона есть 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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