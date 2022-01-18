Госдеп назвал время и место встречи Лаврова и Блинкена

Госсекретарь США прежде заедет в Киев и Берлин

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится 21 января. Переговоры пройдут в Женеве, куда Блинкен прибудет после визитов в Киев и Берлин, сообщила представитель американского госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве", - цитирует представителя госдепа РИА Новости.

В Вашингтоне ранее подтвердили, что госсекретарь США посетит Киев и Берлин 18-20 января. На Украине 19 января Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Аи на 20 января у него запланирована встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Берлине.

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