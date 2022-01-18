Режим ЧП сняли на всей территории Казахстана

В некоторых областях страны режим отменили еще 14 января

Срок действия режима чрезвычайного положения в Казахстане истек в полночь с 18 на 19 января – это 21:00 18 января по московскому времени. Режим ЧП власти ввели после начала беспорядков, поводом для которых организаторы избрали повышение цены на газ.

Во время ЧП в стране действовал комендантский час - с 23:00 до 07:00 по местному времени. Власти усилили охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, которые обеспечивали жизнедеятельность граждан и работу транспорта. Передвижение граждан было ограничено.

Режим ЧП в некоторых областях сняли еще 14 января. Чрезвычайное положение отменили в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях, передает РИА Новости.

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