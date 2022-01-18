ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Режим ЧП сняли на всей территории Казахстана

21:35
  • вторник
  • 18 января 2022

В некоторых областях страны режим отменили еще 14 января

Срок действия режима чрезвычайного положения в Казахстане истек в полночь с 18 на 19 января – это 21:00 18 января по московскому времени. Режим ЧП власти ввели после начала беспорядков, поводом для которых организаторы избрали повышение цены на газ.
Назарбаев опроверг противостояние элит в Казахстане

Во время ЧП в стране действовал комендантский час - с 23:00 до 07:00 по местному времени.  Власти усилили охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, которые обеспечивали жизнедеятельность граждан и работу транспорта. Передвижение граждан было ограничено.

Режим ЧП в некоторых областях сняли еще 14 января. Чрезвычайное положение отменили в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ситуация в Казахстане
Ситуация в Казахстане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.