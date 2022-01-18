Режим киберугрозы ввели в стране власти Польши

Варшаву напугала хакерская атака на сайты госучреждений Украины

Режим киберугрозы начальной степени - ALFA-CRP – ввели на территории страны власти Польши. В Варшаве приняли такое решение в связи с недавними кибератаками на украинские госучреждения, передает Reuters.

В ночь с 13 на 14 января правительственные порталы Украины были атакованы хакерами. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики. "Лег" ресурс госслужбы по чрезвычайным ситуациям. А минкульт Украины сразу обвинил в нападении Россию.

Режим киберугрозы начальной степени будет действовать с 18 по 23 января 2022 года. Распоряжение подписал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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