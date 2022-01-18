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Минобороны: боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия

22:26
  • вторник
  • 18 января 2022

Организовано круглосуточное патрулирование

По информации сирийских органов безопасности, террористические группы из Идлибской зоны деэскалации намерены устроить теракты в портах Тартус и Латакия. Об этом во вторник рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, командование российской авиационной базы Хмеймим организовало круглосуточное патрулирование. Кроме того, с воздуха ведется наблюдение с помощью беспилотных летательных аппаратов ВКС России, передает РИА Новости.

В конце декабря ВКС России уничтожили одного из главарей боевиков в Сирии. Активность "спящих ячеек" террористов в этой стране в последнее время значительно возросла.

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