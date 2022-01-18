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Белый дом: Россия может в любой момент атаковать Украину

22:48
  • вторник
  • 18 января 2022

В США продолжают русофобскую риторику

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению Вашингтона, Россия может в любой момент атаковать Украину.

"Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину", - приводит РИА Новости слова Псаки.

В последнее время Запад начал распространять утверждения о якобы готовящемся Россией "вторжении" на Украину. В Кремле называют данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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Джен Псаки
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