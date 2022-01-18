Белый дом: Россия может в любой момент атаковать Украину

В США продолжают русофобскую риторику
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению Вашингтона, Россия может в любой момент атаковать Украину.
"Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину", - приводит РИА Новости слова Псаки.
В последнее время Запад начал распространять утверждения о якобы готовящемся Россией "вторжении" на Украину. В Кремле называют данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram