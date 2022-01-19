В Роспотребнадзоре рассказали о поведении "омикрона" в России

Штамм пока плохо изучен

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила в интервью радио Sputnik, что омикрон-штамм коронавируса реже приводит к тяжелой форме COVID-19.

Вместе с тем специалист объяснила, что на распространение и течение заболевания может влиять множество факторов: в том числе генетические особенности населения, климатические условия, характер питания.

"На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять", - заметила эпидемиолог.

Она уточнила, что штамм "омикрон" пока плохо изучен. Ученые допускают, что патоген может вызывать тяжелую форму болезни в определенных условиях.

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