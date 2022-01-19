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Цена нефти Brent превысила 89 долларов за баррель

08:32
  • среда
  • 19 января 2022

Марка WTI подорожала на 2,9%

Минувшей ночью, в 04:48 по Москве, стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent достигла 89,02 доллара за баррель, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ICE.

Уточняется, что в последний раз Brent достигала такой отметки 13 октября 2014 года. Общий рост в ночь на среду составил 2,7%.

Марка WTI подорожала на 2,9% - до 86,7 доллара.

Вместе с тем индекс Мосбиржи на открытии торгов впервые с декабря 2021 года опустился ниже 3500 пунктов.

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