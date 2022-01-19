Овечкин набрал 1375-е очко в НХЛ

Россиянин вышел на 24-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги

"Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Виннипег Джетс" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Голами за "Вашингтон" отметились в том числе россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Победную шайбу забросил с передачи еще одного россиянина Евгения Кузнецова Том Уислсон.

Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонке с 27 заброшенными шайбами и 55 очками (27+28).

Кроме того, в матче с "Виннипегом" капитан "Вашингтона" набрал 1375-е (757+618) очко в 1237 играх за карьеру в лиге и вышел на чистое 24-е место среди лучших бомбардиров в истории. Ближайший конкурент россиянина - Бретт Халл (1391). Первое место занимает Уэйн Гретцки (2857).

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