Россия призывает Запад не подталкивать Киев к провокациям

Вашингтону следует отказаться от поставок оружия Украине

Посольство России в Соединенных Штатах призвало Запад не нагнетать напряженность вокруг ситуации в Донбассе. Сообщение было опубликовано в Facebook.

"А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", - добавили в диппредставительстве.

Как подчеркнули дипломаты, Россия не собирается ни на кого нападать. Вместе с тем Москва призывает Вашингтон отказаться от поставок оружия Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия якобы готовится к эскалации ситуации вокруг Украины - в том числе с территории Белоруссии.

В последнее время со стороны Запада активно звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram