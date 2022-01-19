ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия призывает Запад не подталкивать Киев к провокациям

09:54
  • среда
  • 19 января 2022

Вашингтону следует отказаться от поставок оружия Украине

Посольство России в Соединенных Штатах призвало Запад не нагнетать напряженность вокруг ситуации в Донбассе. Сообщение было опубликовано в Facebook.
Белый дом: Россия может в любой момент атаковать Украину

"А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", - добавили в диппредставительстве.

Как подчеркнули дипломаты, Россия не собирается ни на кого нападать. Вместе с тем Москва призывает Вашингтон отказаться от поставок оружия Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия якобы готовится к эскалации ситуации вокруг Украины - в том числе с территории Белоруссии.

В последнее время со стороны Запада активно звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Посольство России в США
Посольство России в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.