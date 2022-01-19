Жертвами пожара в доме престарелых в Испании стали не менее пяти человек

Еще 11 госпитализированы
В доме престарелых в испанском городе Монкада (автономное сообщество Валенсия) произошел пожар, сообщил в Twitter местный центр по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что случилось ЧП в ночь на среду.
Погибли по меньшей мере пять человек. Еще 11 пострадали от отравления угарным газом. Они госпитализированы.
На месте работают экстренные службы. Причины возгорания устанавливаются.
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#España #Valencia Cinco muertos por un incendio en una residencia de ancianos en Moncada https://t.co/X6mRUiccnD pic.twitter.com/CmLXrzyIPA— Juan Antonio Tirado (@jatirado_oc) January 19, 2022
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