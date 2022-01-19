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Жертвами пожара в доме престарелых в Испании стали не менее пяти человек

10:17
  • среда
  • 19 января 2022

Еще 11 госпитализированы

В доме престарелых в испанском городе Монкада (автономное сообщество Валенсия) произошел пожар, сообщил в Twitter местный центр по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что случилось ЧП в ночь на среду.

Погибли по меньшей мере пять человек. Еще 11 пострадали от отравления угарным газом. Они госпитализированы.

На месте работают экстренные службы. Причины возгорания устанавливаются.

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