Политолог Камкин рассказал, чем кризис на Украине опасен для Европы

В страны ЕС может хлынуть оружие и беженцы

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги переговоров министров иностранных дел России и Германии, а также ситуацию на Украине. Привезла ли Анналена Бербок в Москву реальные предложения по улучшению отношений или это лишь визит-знакомство? Станет ли новое правительство Германии менее зависимым от США во внешней политике? Начнёт ли Берлин добиваться от Киева выполнения минских соглашений по Донбассу? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил независимый политолог Александр Камкин.

"Европе давно пора проявить больше инициативы и самостоятельности в решении вопроса, потому что вопрос Украины касается безопасности Европы. Если Украина, не дай бог, перестанет существовать как единое государство, если процессы дезинтеграции там дойдут до точки кипения, миллионы беженцев хлынут к родственникам в Россию, но многие и в Европу. Очередной миграционный кризис. Сколько нелегального оружия хлынет из страны – тоже вопрос. Европейские политики должны быть заинтересованы в скорейшей деэскалации и приведении киевского режима во вменяемое состояние, но, к сожалению, этого не происходит", - сказал эксперт.

Полный комментарий Камкина смотрите в видео.

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