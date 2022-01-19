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Каждое четвертое преступление в России совершается в пьяном виде

08:38
  • среда
  • 19 января 2022

МВД привело статистику за 2021 год

Как следует из статистики Министерства внутренних дел России за январь - декабрь 2021-го, на которую ссылается ТАСС, каждое четвертое преступление в стране в прошлом году было совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения.

"Больше половины (60,0%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления", - уточнили в МВД.

Там добавили, что 3,1% преступлений совершается несовершеннолетними или при их соучастии.

Всего в 2021 году организованными группами совершено 21,4 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений (на 26,5% больше, чем в 2020-м).

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