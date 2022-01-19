В сериале о Гарри Поттере сыграют небинарные актеры

Его отца Джеймса Поттера должен сыграть актер "этнически неоднозначный"

Не время сказки рассказывать, пора волшебные истории обращать в суровую быль! Гарри Поттер, добрый волшебник, постигавший основы магии в знаменитом Хогвартсе, предстанет в новом облике. Если не сам Гарри, то его окружение достигнет дальних рубежей новых стандартов толерантности. Мать Поттера сыграет трансгендер, отец будет обязательно чернокожим.

Британская Daily Mail раскопала некоторые детали. Продюсеры называют это переосмыслением. Джеймса Поттера должен сыграть актер "азиатского, африканского происхождения, этнически неоднозначный". Список требований к матери, Лили Эванс, скромнее: актриса должна быть "гендерно-неконформной, небинарной, транс-женщиной". Вы в состоянии представить себе этнически неоднозначного героя? А гендерно-неконформную мать? Хорошо, если они успели зачать бедного Гарри до того, как закрутилась эта гендерно-этническая мясорубка. Питер Петтигрю, тоже, обязательно трансгендерного вида герой.

"Мы стремимся отразить разнообразие фан-базы в любимых персонажах, представляя цветных людей, странные сюжетные линии и персонажей разных вероисповеданий", - прокомментировала видеопродюсер Меган Келли.

Добро пожаловать в мир безграничных возможностей! Журналисты предположили, что все эти игры с трансгендерами: месть автору Гарри Поттера, Джоан Роулинг, которая публично заявляла, вот ужас, что мужчины все же отличаются от женщин! Что там Гарри Поттер! Классические сюжеты подвергаются такой трансформации, что неподготовленный зритель теряет ориентацию.

"Я знала, что хочу сделать ребрендинг принцессы Диснея", - говорит режиссер Марсия Милгром Додж. В американском театре сделали такой ребрендинг "Красавицы и чудовища", в нашем прочтении – "Аленький цветочек", что даже подготовленная публика ахнула. Чернокожая модель, бодипозитивная, как подчеркивают авторы, сыграла главную роль. Говорят, что пьеса от этого только выиграла. А тем, кто пытался иронизировать – мол, где здесь красавица и кто чудовище, рот быстро заткнули. Так что ждем с нетерпением волшебного парада трансгендеров, гендерно-неконформных и этнически неоднозначных. Ведь девиз любой сказки – в действительности все не так, как на самом деле.

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