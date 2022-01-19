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В Думе предложили расширить действие "Пушкинской карты"

09:11
  • среда
  • 19 января 2022

Номинал карты увеличен до пяти тысяч рублей

Держателям "Пушкинской карты" следует разрешить тратить находящиеся на ней средства на учебную литературу. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев.
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В письме к вице-премьеру России Татьяне Голиковой парламентарий напомнил, что карту могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Благодаря проекту молодые люди могут посещать театры, музеи и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.

Однако немаловажной тратой многих россиян данного возраста, которые готовятся поступать в вузы либо уже учатся в них, является приобретение учебной литературы, отметил Сухарев. Он указал, что стоимость одного качественного учебника может доходить до нескольких тысяч рублей.

В связи с этим депутат предложил расширить действие проекта "Пушкинская карта", разрешив использовать ее для приобретения учебной, научной литературы, научно-технических периодических изданий, сообщает RT.

Между тем действие "Пушкинской карты" по предложению президента расширили на кинотеатры. С февраля ее держатели смогут смотреть российские кинофильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на эти цели можно будет потратить до двух тысяч рублей.

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