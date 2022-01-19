Гинцбург рассказал, кому грозит тяжелое течение "омикрона"

Вакцинация остается самым действенным средством защиты от COVID-19

Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", возможно, будет тяжело протекать у не прошедших вакцинацию. Такое мнение в среду, 19 января, высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт заявил, что нельзя однозначно говорить, что "омикрон" реже вызывает тяжелое течение заболевания. Соответствующие данные поступают из государств Европы, где вакцинировано до 80% населения.

Однако в России процент привитых ниже, поэтому нельзя утверждать, что такая же картина по течению "омикрона" будет наблюдаться в нашей стране, предупредил Гинцбург.

Глава Центра Гамалеи не исключил, что "возможно, у непривитых будет тяжелое течение". При этом Гинцбург выразил мнение, что вакцинированных "Спутником V", скорее всего, эта проблема вообще не коснется, сообщает РИА Новости.

18 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что более 18 млн человек в мире заразились коронавирусом только за минувшую неделю. В некоторых странах наблюдается пик заболеваемости. Омикрон-штамм продолжает охватывать планету, отметил глава ВОЗ.

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