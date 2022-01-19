Посольство раскрыло число россиян в тюрьмах и СИЗО Белоруссии

Преследование минимум 11 граждан России связано с протестами, вспыхнувшими летом 2020 года

В тюрьмах Белоруссии тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 граждан России находятся под арестом в СИЗО. Об этом рассказали в российском посольстве в Республике Беларусь.

При этом уточняется, что соответствующая информация последний раз была обновлена 1 июля 2021 года.

Уголовное преследование минимум 11 граждан России связано с протестами, вспыхнувшими летом 2020 года, после оглашения результатов президентских выборов в Белоруссии, сообщает РБК.

По данным ЦИК, победу на выборах 2020 года одержал Александр Лукашенко. Его оппонент Светлана Тихановская набрала чуть больше 10%. Сторонники альтернативных кандидатов с данными ЦИК не согласились и вышли на акции протеста.

Ранее стало известно, что в Белоруссии введут уголовную ответственность за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы. Подписчики "экстремистских" каналов будут приравниваться к террористам и получат до семи лет тюрьмы.

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