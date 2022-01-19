"Провокация, ущерб": Волочкова решила судиться из-за маски

Балерине сделали замечание за отсутствие маски

Балерина Анастасия Волочкова намерена судиться с бортпроводником самолета, в котором звезда возвращалась с отдыха на Мальдивах. Стюард высказал Анастасии претензию за отсутствие маски, хотя сама она утверждает, что маска была — но приспущенная.

Как рассказал спутник балерины Сергей, звезда общалась с детьми из числа пассажиров, "подарки какие-то дарила". Затем мужчина предложил своей даме кофе, та "спустила маску и начала его пить".

Именно в этот момент, по словам Сергея, стюард Иван подошел с претензиями из-за маски, снимая происходящее на камеру. Спутник Волочковой утверждает, что бортпроводник "начал грубить, вытягивать на конфликт", при этом "дети испугались".

Сама балерина уверена, что "докопались до Волочковой", хотя "полсамолета сидели без масок". По прибытии в аэропорт пара, по их собственным рассказам, провела в полиции пять часов, после чего их отпустили.

Оставлять стюарда безнаказанным звезда не намерена, она решила подать в суд, поскольку "это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета", пишут "Известия".

Эпатажной балерине не впервой идти в суд в связи с нарушением профилактических мер в пандемию коронавируса. В 2020 году суд оштрафовал звезду на 20 тысяч рублей после ее визита в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Анастасия при этом нарушила правила карантина, хотя сама звезда с этим не согласилась.

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