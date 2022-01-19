Как российские военные празднуют Крещение в Сирии

Для них провели богослужения в храмах антиохийской православной церкви

За тысячи километров от родины праздник Богоявления встречают наши военные, которые несут службу в Сирии. Торжественные богослужения в храмах антиохийской православной церкви провели специально для них.

Праздник Богоявления широко известен у арабоязычных христиан как "Ид аль-Гатас”, в переводе - "Праздник погружения", в память о том, как Христос в этот день погрузился в Иордан.

"Для нас огромная честь провести службу для братьев из России. В Сирии, отмечают несколько больших церковных праздников, одним из которых является Крещение. Мы счастливы, что можем специально для российских военнослужащих освятить воду", - заявил Ефрем, митрополит Антиохийской православной церкви.

Молитва звучит на арабском языке. А российские военные принимают участие в праздничной службе в храме Илии пророка.

"Наши военнослужащие 19 числа, перед Крещением, Великим праздником, посещают Храм святого пророка Божьего Ильи. Он является покровителем в том числе и воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил", - заявил Андрей Никитин, представитель российской группировки войск в Сирии.

Настоятель монастыря святой Феклы в Маалюле Матфей с гордостью показывает подарок российских военнослужащих. Они здесь частые гости и всегда не с пустыми руками. Для местных жителей и особенно для детей привозили подарки к новому году и Рождеству. За наших воинов в Маалюле молятся на древнеарамейском языке - языке Христа и первоапостолов.

"Мы восстанавливаем монастырь с 2014 года. Боевики уничтожили всё в храме. Из России передали нам несколько икон. Сейчас они находятся в самой церкви и в пещере святой Феклы", - сказал Архимандрит Матфей, настоятель монастыря святой Феклы.

"Многое потрясло, многое удивило, вот как местные хранители, в условиях боевых действий смогли это всё сохранить", - заявил Сергей Удот, капитан ВС России.

Из года в год вдали от дома наши военнослужащие в Сирии могут приобщиться к таинству Крещения.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram