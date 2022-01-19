Взрыв и пожар в Турции: опубликованы кадры огненного апокалипсиса

Потушить возгорание не удается со вчерашнего вечера

Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе в Турции. Начался пожар. Кадры огненного апокалипсиса публикуют в социальных сетях.

Потушить возгорание не удаётся со вчерашнего вечера. На месте работают около 20 пожарных машин. Спасатели смогли предотвратить угрозу распространения огня на жилые кварталы. Рядом с местом ЧП находится город. Погибших и пострадавших нет. Перекрыто движение на ближайшей автодороге. Там образовались многокилометровые пробки. Причина взрыва пока не ясна.

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