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Взрыв и пожар в Турции: опубликованы кадры огненного апокалипсиса

09:10
  • среда
  • 19 января 2022

Потушить возгорание не удается со вчерашнего вечера

Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе в Турции. Начался пожар. Кадры огненного апокалипсиса публикуют в социальных сетях.

Потушить возгорание не удаётся со вчерашнего вечера. На месте работают около 20 пожарных машин. Спасатели смогли предотвратить угрозу распространения огня на жилые кварталы. Рядом с местом ЧП находится город. Погибших и пострадавших нет. Перекрыто движение на ближайшей автодороге. Там образовались многокилометровые пробки. Причина взрыва пока не ясна.

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