Юг России замело снегом (видео)

В Ялте приостановлено движение общественного транспорта и отменены занятия в школах

Дальний Восток, юг и европейская часть России находятся во власти циклонов. На Кубань обрушились мокрый снег с дождем и штормовой ветер.

Резко поднялся уровень рек. Улицы Краснодара ушли под воду - ливнёвки не справляются, автомобили в буквальном смысле плывут по дорогам. На время приостановил работу аэропорт - пришлось расчищать полосы от снега.

В воздушной гавани Сочи пилотам понадобилось все свое мастерство, чтобы посадить лайнеры. Их буквально сдувало сильным ветром. Несколько бортов ушли на запасные аэродромы.

Заметает Крым. В Ялте из-за гололедицы приостановлено движение общественного транспорта, отменены занятия в школах. В Симферопольском и Бахчисарайском районах выпало рекордное количество осадков.

На Камчатке действует штормовое предупреждение - высота волн в Алеутском районе на Командорских островах достигает девяти метров. В горах идет снег. На пути к горячим источникам под лавину попала группа туристов - двоих мужчин засыпало. Их спасли.

12 тысяч единиц техники работают сейчас на улицах Москвы, устраняя последствия мощного снегопада, который продолжался в столице два дня.

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