По традиции сотни тысяч россиян носью окунулись в купели

Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. По традиции сотни тысяч россиян в эту ночь окунулись в купели.

Одними из первых к так называемым иорданям пришли жители Владивостока. Несмотря на ощутимый мороз, на Юбилейном пляже собрались десятки людей.

В Хабаровском крае к крещенским прорубям пришли целыми семьями. Везде безопасность в местах купаний обеспечивают сотрудники МЧС. По стране дежурят более 13 тысяч спасателей.

Традиционный обряд омовения совершали этой ночью верующие у Главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Там оборудованы 14 купелей. В Крещенскую воду погрузились не только военнослужащие, но и жители ближайших населенных пунктов. Сегодня утром в храме пройдет праздничная литургия и состоится чин Великого освящения воды.

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