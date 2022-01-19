Следком начал проверку по факту хищения скифского золота

Суд в Нидерландах решил отдать коллекцию Украине

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота. Об этом в среду, 19 января, рассказал заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Как уточнил Молохов, проверка организована по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность. Следователи проводят опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма. Главным вопросом остаются меры, которые были предприняты для возвращения коллекции, а также их достаточность.

Молохов напомнил, что в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры России и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав российского музейного фонда, сообщает ТАСС.

26 октября 2021 года апелляционный суд в Нидерландах постановил, что Археологический музей Алларда Пирсона, где выставлялась коллекция скифского золота, должен вернуть экспонаты Украине.

Позднее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина рассказала, что принято решение обжаловать передачу скифского золота Украине в верховном суде Нидерландов.

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