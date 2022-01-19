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Открытки и мемы: что россиян раздражает в рабочих чатах

09:28
  • среда
  • 19 января 2022

Почти половина опрошенных следит за рабочей перепиской даже в отпуске

Как показал опрос сервиса "Зарплата.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, больше всего в рабочих чатах россиян раздражают поздравительные открытки и видео (41%), неграмотность коллег (32%) и голосовые сообщения (31%).

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Также негативные эмоции у многих вызывают слишком частые сообщения (30%), разбивка одного предложения на несколько отдельных сообщений (28%) и мемы (18%).

Постоянно в рабочих чатах присутствуют 90% респондентов. Наиболее популярными мессенджерами для переписки оказались WhatsApp (54%), Telegram (17%) и Viber (12%).

Около 45% опрошенных признались, что следят за рабочими чатами даже в отпуске.

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