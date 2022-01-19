Меркель предложили работу в ООН

Ответа экс-канцлер ФРГ пока не дала
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель работу в ООН, пишет агентство DPA со ссылкой на источники.
Уточняется, что бывшего канцлера зовут стать советником высокого уровня.
Меркель пока ответа не дала. Согласно данным агентства, в ООН не уверены, что она примет предложение.
Меркель была канцлером ФРГ 16 лет. В 2021 году ее сменил социал-демократ Олаф Шольц. Сама Меркель отмечала ранее, что, покинув пост канцлера, хочет посвятить время семье.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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