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Меркель предложили работу в ООН

08:51
  • среда
  • 19 января 2022

Ответа экс-канцлер ФРГ пока не дала

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель работу в ООН, пишет агентство DPA со ссылкой на источники.

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Уточняется, что бывшего канцлера зовут стать советником высокого уровня.

Меркель пока ответа не дала. Согласно данным агентства, в ООН не уверены, что она примет предложение.

Меркель была канцлером ФРГ 16 лет. В 2021 году ее сменил социал-демократ Олаф Шольц. Сама Меркель отмечала ранее, что, покинув пост канцлера, хочет посвятить время семье.

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