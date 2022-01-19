Названа основная причина ментальных проблем россиян

Большинство держат проблемы при себе

Основной причиной проблем с ментальным здоровьем россиян стала усталость от пандемии, показал опрос компании AIBY, на результаты которого ссылается ТАСС. Так ответили 28% респондентов.

Среди других важных факторов граждане страны выделили выгорание, разрыв отношений и отсутствие самореализации.

Большинство россиян добавили, что держат проблемы при себе, каждый пятый готов поделиться ими с друзьями, каждый десятый - с родителям.

Опрошенные также сообщили, что бороться с хандрой им помогают музыкальные и вербальные медитации, АСМР-тренировки и сказки.

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