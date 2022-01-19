Без существенных осадков: чего ожидать от погоды в Москве в среду

Атмосферное давление будет падать

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила в беседе с РИА "Новости", что в среду в Москве будет преобладать облачная погода с прояснениями.

"Без существенных осадков. В течение дня температура поднимется до минус 6 - минус 8 градусов, по области минус 5-10", - уточнила метеоролог.

Она добавила, что такие температурные показатели укладывается в средние многолетние значения.

Ветер ожидается юго-западный - до восьми метров в секунду. Атмосферное давление - 743 миллиметра ртутного столба (чуть ниже нормы).

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