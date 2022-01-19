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Киев ждет от Германии военные корабли и системы ПВО

10:18
  • среда
  • 19 января 2022

Но ФРГ отказывается поставлять Украине летальное оружие

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал агентству DPA, что именно Киев надеется получить от Берлина в качестве военной помощи.
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"Речь идет, прежде всего, о немецких боевых кораблях, которые являются одними из лучших в мире и которые нам крайне необходимы для надежной защиты протяженного побережья Черного и Азовских морей", - сказал дипломат.

Он добавил, что также есть запрос на системы ПВО.

Ранее на этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия не поставляет Украине летальное оружие. Берлин считает необходимым делать ставку на дипломатию.

"К сожалению, в ФРГ все еще не хватает политической воли, что очень прискорбно", - прокомментировал ситуацию Мельник.

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